Mariah Carey anuncia colaboración para un tema navideño

TIJUANA, B.C.- Al modo de “ganando como siempre”, Mariah Carey ya dejó entrever que prepara tema navideño junto a Ariana Grande y Jennifer Hudson.

Ni el Halloween espero a que llegara para dar la noticia, tal y como lo hizo a través de sus redes sociales, compartiendo una foto en un set, con las sillas de cada una y las iniciales de las tres.

Protagonista de las navidades por su tema “All I Want For Christmas Is You”, el cual cada diciembre vuelve a las listas de reproducción de todo el mundo, este año tal parece dará una gran sorpresa.

La estrella de pop no compartió más información sobre la imagen, pero subtituló su publicación con un emoji de un árbol de Navidad.

Y entonces, los fanáticos se pusieron a resolver el acertijo del emoji, asumiendo a las protagonistas que acompañarán a la neoyorquina en este proyecto.

Habrá que esperar entonces a la fecha, para saber lo que tiene ahora entre manos Carey.