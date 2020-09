María del Sol da detalles del doloroso aborto al que fue sometida al inicio de su carrera

CIUDAD DE MÉXICO.- María del Sol dio algunos detalles del doloroso aborto al que se sometió antes de iniciar su exitosa carrera como cantante a pocas horas de conmemorarse el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.

Mientras en el mundo se mantienen debates a favor y en contra de la interrupción del embarazo, la intérprete de “Un nuevo amor” contó en entrevista para el programa Sale el Sol que cuando tenía 20 años fue forzada a elegir entre su carrera en el medio artístico y convertirse en madre, por lo que decidió abortar al bebé que esperaba.

“Yo no era conocida, yo no era famosa, trabajaba, mi sueño era obviamente ser famosa, y en aquel entonces yo tenía una señora que me representaba, y yo quiero dejar muy claro, la decisión final la tomé yo, pero sí tuve una influencia muy fuerte y no tendría empacho en decir, saben qué, lo quise hacerlo porque quise, no, realmente no era algo que yo quisiera haber hecho, pero me planteó un panorama que me asustó, me dijo: ‘estás comenzando, nadie te conoce, quieres cantar, estas apenas… y un bebé literalmente va acabar con todo’”, detalló la artista.

Posteriormente, María del Sol dio a conocer algunos escalofriantes detalles del momento en que interrumpió su embarazo. “El primer dolor es el físico, en el sentido de que en mi caso me lo tuvieron que hacer en el mismo consultorio, me tuvieron que poner una toalla en la boca, me lo hicieron en vivo, eso es un dolor. Después, entras y yo creo que todas las mujeres que hemos experimentado un aborto, haz de cuenta que te sacan el alma, es un vacío, es una zozobra”.

Aceptado su responsabilidad tras la decisión que tomó, es como María del Sol contó que a pesar del apoyo de la pareja que tenía en ese momento, ella optó por quitarse a ese bebé para conseguir sus sueños en el ambiente profesional.