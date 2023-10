María Sorté habla de los pros y contras de ser mamá de Omar García Harfuch

Ciudad de México.- María Sorté se sinceró sobre cómo es su vida ahora que las personas la ubican por ser la mamá de uno de los aspirantes a Jefe de Gobierno de La Ciudad de México.

La actriz expresó su regocijo al saber lo mucho que su hijo es querido, e incluso deseado por algunas mujeres.

Mira nada más, toda una carrera de casi 50 años, y de repente viene tu muchacho y ya ahora soy la mamá de… o sea, ya no es Omar, el hijo de… ahora yo María Sorté, la mamá de Omar García Harfuch”

Expresó Sorté con una sonrisa.

Comprometido con su profesión

Posteriormente, la artista que forma parte del elenco del melodrama “Vencer la culpa”, manifestó en entrevista para el programa Todo para la mujer que su descendiente es un hombre comprometido con su profesión.

“Tú lo que quieres es que tus hijos hagan un buen papel, a lo que se dediquen, pero que hagan un buen papel (…). Te cambian la vida, pero es lo que queremos para nuestros hijos, que en lo que hagan se comprometan”, declaró.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para María, pues la intérprete ha tenido que hacer sacrificios a raíz del atentado que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital azteca sufrió en 2020.

“Tuve otro ofrecimiento y no lo pude hacer. Hay cosas que, por cuestiones personales, y tú lo sabes, pues no puedo ir a todas partes. No puedo ir… A todos nos tocó restringirnos un poquito en nuestra vida. A raíz del atentado tan espantoso que tuvo mi hijo, tuvimos que hacer ciertos ajustes a nuestra vida. (…) De alguna manera también se tiene que hacer un reajuste un sacrificio”, puntualizó para contar que no puede hacer proyectos fuera de la CDMX.

Las complicaciones

Asimismo, María Sorté reveló lo complicado que es ser madre de un funcionario público que ahora quiere contender por un cargo de elección popular.

“Es difícil ser su mamá. Él desde muy joven quiso estar en la policía y fue ascendiendo, escalando peldaños. Él llegaba feliz de la vida cuando rescataba víctimas de secuestro, sobre todo niñas, niños, mujeres. Para él era ‘wow’, todo me lo platicaba”, expuso.

“Desde jovencito te imaginas a cuántas personas no metió a la cárcel, cuántos intereses no pisó, entonces cuántos enemigos tiene. Ahora es muy difícil porque es un hombre que ama a su país, se duele desde chiquito de las condiciones en las que vive su gente”, agregó Sorté.

De esta manera, la actriz narró algunos detalles de la relación que mantiene con su hijo Omar, quien espera el visto bueno del partido Morena para contender por la gubernatura de la CDMX.