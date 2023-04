María León se equivoca al cantar el Himno Nacional:"Un soldado de Dios escribió"

Tijuana, Baja California.- La cantante María León cometió una equivocación al entonar el Himno Nacional en el estadio Harp Helú de la Ciudad de México, por lo que se pronunció al respecto.

En un evento con más de 20 mil personas, La intérprete de “Pedir permiso” modificó por accidente la letra del Himno Nacional.

"Un soldado de Dios escribió", fue lo que cantó en lugar de “...Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió”.

Los asistentes comenzaron a abuchearla hasta que hicieron silencio y continuó de manera correcta su interpretación.

“Que en el cielo tu eterno destino, un soldado de Dios escribió”, el error de María León en el Himno Nacional Mexicano | #MexicoCitySeries pic.twitter.com/sXIzI8GIRe— Michel Cruz (@CruzPopper16) April 30, 2023

Ofrece disculpas

En su twitter, María ofreció una disculpa por su error público: "mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa".