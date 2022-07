María Félix: Sandra Echeverría revela retos de su interpretación.

Tijuana, Baja California.- Directa y abnegada al fracaso, así fue María Félix o mejor conocida como 'La Doña'. En más de una ocasión rechazó las propuestas de Hollywood al no considerarlas dignas de su grandeza.

El gran legado que dejó la bella y temperamental actriz crea grandes expectativas sobre cómo será su biografía en el nuevo proyecto para la plataforma Vix+.

En las primeras imágenes de su trailer promete mostrar la vida de la célebre desde su infancia, primer matrimonio, acercamiento al cine y su empoderamiento femenino.

La protagonista habla sobre su interpretación siendo María Bonita

Sandra Echeverría compartió sobre sus retos actorales para el programa Sale el Sol y el recibimiento de los admiradores de la diva.

"Era buscar la voz, encontrar la colocación, caminar como ella, era las manos, las cejas, son como tantas cosas que tienes que tener al mismo tiempo. Te tienes que concentrar realmente mucho en todo y tienes que tenerla muy estudiada para eso", informó.

"Hay buenos comentarios, hay gente que también siempre va a grillar, y es normal cuando es una biografía. Yo no he escuchado de un proyecto que sea una biografía, que no tenga críticas y te lo puedo decir hasta en Hollywood", agregó.

"La gente se tiene que abrir también a ver el proyecto, y ya cuando lo ves puedes realmente tomar una decisión si te gustó o no. Me pasó igual en La Usurpadora, al principio fue: 'como Sandra, nunca va a ser', y a la mera hora nos fue increíble y rompimos récords de audiencia", concluyó.