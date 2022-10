María Chacon “La Chofis” vuelve a Instagram posando con marcado escote

CIUDAD DE MÉXICO.- María Chacón saltó a la fama durante su infancia al ser protagonista de la telenovela “Alegrijes y Rebujos”, desde entonces se ha posicionado como una de las más queridas por parte del público.

Hace apenas unos días que la actriz dio a conocer su regreso a la televisión con la telenovela ‘Cabo’, donde los protagonistas son Bárbara de Regil y Matías Novoa, la cual ha sido un éxito en su estreno.

Después de que la artista estuvo ausente durante unos meses en redes sociales pero hace unas días regresó con una fotografía en la que apareció con un traje de baño que la hizo lucir espectacular.

En la imagen María Chacón se le puede ver posando frente a la cámara on un traje de baño en clor azul, con un marcado escote que le permitió mostrar un poco de sus atributos.

después de 4 meses de no postear, ya ya ya fue mucho… holi ya volví” se puede leer en la publicación.

Por medio de sus redes sociales la actriz ha intentado compartir un poco de su vida personal y profesional, donde se ha destacado también por su buen gusto a la hora de vestirse.

Sus fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación donde reconocieron su belleza: “hola que guapa”, “que cara tan hermosa tiene Chacon”, “se les extraña demasiado”, “que hermosa”, son algunas de los que pueden leer en la publicación.

Bárbara de Regil aclara que no tiene una relación con María Chacón

Hace unos días a través de sus redes sociales Bárbara de Regil evidenció la noticia de un medio en el que había dado a conocer que se “besó” con su compañera, María Chacon.

"No crean chismes, yo creo que ya no saben que inventar, ponganse a trabajar, yo amo a María es mi hermana y no tenemos una relación”.