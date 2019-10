CIUDAD DE MÉXICO.-María Celeste reveló que José José odiaba a Anel Noreña.

La conductora hizo estas revelaciones luego de ver el protagonismo que la ex esposa del cantante está teniendo en los homenajes que le están realizando en México.

Me lo dijo a mí personalmente en una entrevista que le hice hace dos años atrás cuando le pregunté sobre la bio serie de su vida y le pregunté sobre el personaje de Anel me dijo 'no quiero ni hablar de esa mujer yo la odio', esas fueron sus palabras, no me las estoy inventando”, indicó la periodistas.