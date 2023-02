Marcela Mistral muestra la realidad se cirugía postparto

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcela Mistral se ha vuelto popular en redes sociales a lado de Poncho de Nigris por mostrar un poco de su vida personal a casi un año de haber dado a luz a su tercer hijo.

Sin embargo la ‘influencer’ no pudo regresar a su peso y optó por ponerse a dieta y hacer rutinas de ejercicio diario para tener el resultado que buscaba, pero al final no lo logró.

Marcela a meses de recibir a su tercer hijo, se enfocó en realizar una dieta enfocada en las mujeres que acababan de ser madres, con el objetivo de recuperar su figura y gracias a ella logro bajar 25 kg según el portal de TVNotas.

Además la ‘influencer’ aclaró que la dieta era necesario combinarla con el ejercicio, sin embargo por medio de su cuenta de Instagram que no pudo lograr lo que quería en su abdomen, debido a que se le notaban efectos del embarazo.

En la grabación Marcela se dejó ver con un top y leggins en color negro y mostró s abdomen donde hizo evidente que le había quedado un exceso de piel, debido a esta situación decidió someterse a una cirugía.



El día de ayer me sometí a una cirugía de reconstrucción abdominal interna en manos del @drhectorcarranza y su maravilloso equipo en @cirugiadelvalle .No saben lo maravilloso de mi experiencia ; no niego que llegue nerviosa y nostálgica al saber que ha pasado mi etapa de tener hijos y que si bien no los cambio por nada del mundo ni en un millón de vidas, mi cuerpo quedo con esas lesiones internas muy agresivas” se puede leer en la publicación.