Marcas amenazan con boicot contra Radio Fórmula si no corren a Chumel Torres por racista, señalan

CIUDAD DE MÉXICO.-Debido al racismo de Chumel Torres, varias marcas ya dieron un contundente mensaje a Radio Fórmula, y les dijeron que dejarán de anunciarse debido a los comentarios discriminatorios del conductor de El Pulso de la República.

El periodista Dael Quiroz comentó que las marcas les pidieron hacer algo con Chumel o se iban a dejar de anunciar en sus programas de radio.

"Ya se están reuniendo firmas y una petición muy importante para Radio Fórmula y es que la última declaración contra Tenoch Huerta, que podría trabajar para Disney, pues Chumel dijo: ¿Cómo que este bato que no es de ojito verde como el mío, que no es de tez blanca, como la mía, que no es tan letrado y estudiado como yo, va a llegar a este nivel?", dijo Quiroz.

Agregó:

"El detalle es que los comentarios los hizo en las redes sociales, pero todo aumentó cuando pasó de las redes al medio de comunicación masiva donde hay estándares".

Afirmó que lo que le viene a complicar las cosas a Chumel es que las marcas ya se organizan para armar boicot contra Radio Fórmula por el racismo de locutor.

"Varias marcas van a respaldar la petición de la gente que se lanzó contra Chumel, y le pidieron hacer algo con él, y de no ser así se irán".