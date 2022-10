Marc Anthony se arrodilló ante Maluma en pleno concierto

PERÚ.- Hace unos días, Marc Anthony y Maluma compartieron escenario en Quito, pero hubo un conmovedor momento que nadie se esperaba.

Antes de interpretar juntos “Felices los cuatro”, Maluma le dedicó un emotivo mensaje al estadounidense frente al público que presenció el reencuentro.

"Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música está escrito. Lo que tú me has enseñado sale del corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida, cabrón. Te quiero dar un abrazo", expresó Maluma.