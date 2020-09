Mara Patricia Castañeda defiende a Vicente Fernández Jr. 

CIUDAD DE MÉXICO.- Mara Patricia Castañeda, quien fuera esposa de Vicente Fernández Jr. por 8 años, salió en su defensa luego de que Karina Ortegón lo acusara de violencia doméstica y de abusar sexualmente de su hija de 14 años.



La periodista aseguró a los medios de comunicación que su matrimonio con el cantante, con quien estuvo casada de 2007 a 2015, fue completamente distinto a lo que Ortegón asegura que vivió, y que las cosas con Vicente terminaron de la mejor manera posible.



“Mi caso, mi dinámica, mi matrimonio fue totalmente diferente y no hubo nada de las cosas que están pasando, no hubo demandas ni nada, todo fue en privado, la firma y se acabó”, dijo Mara Patricia.



Dijo que no cree que su ex esposo fuera capaz de cometer alguna de las cosas de las que se le acusa, pues piensa que, de haber sido cierto, se habría denunciado en el momento en que se cometió el acto ilícito.



“Yo no creo que él haya sido capaz. Me cuesta trabajo hasta leerlo y repetirlo porque es una cosa grave, pero esas cosas se denuncian en ese momento, no te esperas dos años”, opinó la periodista.



“Es un asunto más grave para lo que está sucediendo con Vicente. Le hemos manifestado nuestro apoyo (…) me tiene preocupada Vicente padre porque es su hijo y siempre es feo que se expresen así de él, sobre todo cuando es una situación que nunca había sucedido, y sí es triste y esperemos que esto se solucione de la mejor manera”.



También negó que Vicente Fernández intentara colgarse de esta mediática situación para ganar fama.



“Él no la necesita, creo que con decir que es Fernández es más que suficiente y ya con verle la cejas uno dice que es hijo de Don Vicente”, expresó.



La periodista también compartió que tiene buena relación con Vicente Fernández Jr. a pesar de ya no estar casados, pues hasta la felicitó por su reciente compromiso matrimonial con Iván Martínez. Por lo tanto, volvió a externar su total apoyo a su ex marido.



“Yo lo que creo es que cuando tú hablas mal de alguien no hablas mal de esa persona, sino de ti y eso no nos deja más que una lección de que todo el mundo lo sabe, sabes con quién te casas pero no de quién te divorcias”, remató.