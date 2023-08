Mar de Regil enfrenta críticas por errores en su rutina de skincare compartida en TikTok

Hermosillo, Sonora. - La hija de Barbara de Regil, Mar, ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales debido a una serie de videos virales en los que compartió su rutina de skincare, pero no todo salió según lo planeado. A través de TikTok, los usuarios se percataron de varios momentos en los que la influencer cometió errores que no pasaron desapercibidos y desencadenaron críticas por parte de los internautas.

Uno de los primeros errores se volvió viral gracias al usuario @stephmi, quien compartió un video en el que se puede ver claramente a Mar de Regil aplicándose un producto en su rostro, asegurando que se trataba de protector solar. Incluso la influencer leyó en voz alta la etiqueta del envase, sin embargo, no se percató de que en realidad estaba aplicando crema para manos en lugar de protector solar.

La confusión generó una oleada de burlas y comentarios sarcásticos en las redes sociales. Los usuarios no tardaron en señalar el error y expresar su sorpresa ante la situación. Incluso algunos comentarios irónicos destacaron que, a pesar de los errores cometidos en su rutina, Mar de Regil mantenía una piel envidiable.

Este incidente no pasó desapercibido, y las reacciones se multiplicaron rápidamente en TikTok y otras plataformas. Una internauta escribió: "Hace todo mal y tiene mejor piel que yo". La crítica mezclada con humor fue una constante en las respuestas de los usuarios.

Mar de Regil es criticada por Dermatólogo

Un dermatólogo no oculta su descontento y califica la rutina de Mar como "el video más desastroso que he visto en todo lo que he visto en TikTok". El crítico hace un llamado enfático a que las personas no sigan los consejos de Mar en esta cuestión y advierte sobre los posibles riesgos para la piel si se siguen sus pasos.

El dermatólogo resalta la importancia de comprender los productos que se utilizan y seguir pautas adecuadas para evitar daños en la piel. La crítica del presunto dermatólogo arroja luz sobre la responsabilidad de los influencers al compartir consejos de belleza y skincare en plataformas como TikTok. Además, subraya la importancia de la educación en torno a la aplicación correcta de productos y la necesidad de tener en cuenta las necesidades individuales de cada tipo de piel.