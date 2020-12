Manelyk González confesó que le ha costado quitarse la imagen de “chica reality, que tiene sólo una neurona”

CIUDAD DE MÉXICO.- El precio de la fama trae sus consecuencias y al parecer a Manelyk González ya no le está gustando tanto que la reconozcan por los actos que la hicieron famosa tras participar el reality show de MTV, Acapulso Shore.

Después de participar durante siete temporadas en Acapulco Shore, a “Mane” se le han abierto algunas puertas de trabajo y ha cobrado bastante fama entre el público del canal de televisión, pero reconoció que le ha costad mucho trabajo de que la tomen en serio y que la vean como mujer responsable, publicó El Heraldo.

El medio destacó que la mujer de 31 años de edad, confesó que le ha costado mucho quitarse la imagen que el programa le ha dejado, ya que no se trata precisamente de un concurso de conocimientos, sino de unas vacaciones entre un grupo de personas que lo único que hacen es divertirse.

Me ha costado un poquito de trabajo quitar esa imagen de chica reality que no sabe hacer nada, que sólo tiene una neurona, es un proceso que he llevado y ahora soy empresaria, que he tenido muchos fracasos porque era primeriza”, externó para el medio.