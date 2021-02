Mane de la Parra disfruta con el sufrimiento de Patricio

Este lunes Mane de la Parra se estrenó como Patricio Iturbide, dentro de la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?", en la que se desarrolla como director de una empresa de calzado. Aunque es muy profesional, emocionalmente no es muy estable, por lo que tendrá muchos choques con su compañera Regina Rueda (Eva Cedeño), una mujer muy dedicada al trabajo.

El actor dijo que ha logrado tener mucha química en la pantalla con Eva, algo que no siempre se consigue.

"Es padre estar con tanta gente talentosa como Eva, le estamos poniendo todo el corazón a este proyecto, desde el principio hicimos buena mancuerna; conforme vayas viendo la telenovela habrá una magia cada vez más bonita entre los personajes y soy afortunado, porque a veces por más que uno se lleve con alguien o hagan equipo, no salen chispas", contó.

Resaltó que el buen humor de Eva y la incursión de él mismo en un tono completamente de comedia lo han hecho disfrutar este proyecto.

"Me divierte mucho, fíjate que me gusta esta idea de que lo que termina siendo cómico es la situación más que el que uno quiera hacerse el chistoso o el gracioso, con mi personaje todo es serio, por eso cuando le pasan las cosas reacciona como lo hace, a veces Patricio sufre y Mane se muere de la risa de lo que le pasa. Me gusta que la gente me pueda ver haciendo otras cosas, contando las historias de otra manera".

En la producción de Juan Osorio (que se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas), Patricio es hijo de Carlos Iturbide (Julián Gil), quien es el presidente de la empresa.

La vida hace a Patricio hombre duro, enojón pero lo bueno, dijo el actor, es que tendrá una evolución como persona.

"Es una persona explosiva porque carece de muchas cosas, cariño, afecto, atención, siente que su padre es responsable de la muerte de su madre y que a través del dinero lo ha apoyado pero supliendo una falta afectiva, es a través del amor a Regina que va cambiando".