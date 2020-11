Mamá de Harry Styles lo defiende

ESTADOS UNIDOS.- La madre de Harry Styles, Anne Twist, se pronunció sobre la mediática portada de Vogue de su hijo, en la que aparece usando distintas faldas.

La señora apareció en el programa de entrevistas del Reino Unido “Lorraine” para hablar sobre sus dos hijos, Harry y Gemma. Cuando la presentadora defendió las críticas que recibió Harry por usar un vestido en la portada de la revista de moda, Twist intervino.

Creo que tal vez tuve algo que ver con eso porque siempre fui una gran admiradora de hacer disfraces con los niños cuando eran más pequeños, lo que Gemma odiaba, pero a Harry le encantaba", dijo Anne Twist. "¿A quién no le encanta vestirse un poco?".

Esto lo dijo en referencia a los comentarios de la autora conservadora Candace Owens sobre la falta de masculinidad representada en la portada, quien aseguró que “No hay sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes”.

El famoso ha sido defendido por varias celebridades de las críticas por su portada; desde Olivia Wilde hasta Jameela Jamil y Elijah Wood.

“Harry Styles es bastante varonil, porque varonil es lo que quieras que sea, no lo que algunos idiotas inseguros, tóxicos, que odian a las mujeres y homofóbicos decidieron que era hace cientos de años. Es 104% perfecto”, escribió Jamil en un tweet.

“Creo que te has perdido la definición de lo que es un hombre. La masculinidad por sí sola no hace a un hombre, De hecho, no tiene nada que ver con eso”, contestó Elijah Wood a Owens.

“Toda nuestra vida, niños y hombres, se les dice que debemos ser varoniles”, escribió Zach Braff. “La vida es corta. Sé lo que quieras ser”.