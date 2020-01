Maluma lanza indirecta a ex novia; ella responde

El cantante Maluma, publicó en su cuenta personal de instagram una nueva fotografía que llamó la atención de sus seguidores ya que en la descripción escribió: “Cuando te llama tu ex pa' volver”, ésta se viralizó rápidamente y pasó el millón doscientos likes y los 11 mil comentarios.

La ex novia del colombiano, Natalia Barulich hizo un comentario en el que se podía leer: “Demonios ¿De qué ex se trata? Jajaja”, pero hasta el momento él no ha respondido el comentario.

Sin embargo, miles de usuarios se rieron con el comentario de Natalia y tacharon de “ridículo” al cantante por querer exponer a su ex novia.

Cabe destacar que la pareja terminó su relación hace unos meses después de casi dos años juntos.

Con información de Tv Notas.