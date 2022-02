Maluma es atacado por perro dóberman y le deja marcas en la cara

Ciudad de México.- El cantante Maluma cuenta con un cariño especial por sus perros y su relación aparentemente parece la ideal. En su cuenta oficial de Instagram es común ver imágenes de sus mascotas, los baños, los juegos y las dinámicas que tiene con ellas.

Incluso dos de sus perros, Bonnie y Clyde, dos huskies siberianos albinos, tienen su propia cuenta de Instagram, que cuenta con 149 mil seguidores.

Aunque la relación es muy buena y son los consentidos del cantante, un susto causó que el colombiano fuera mordido por Buda, un dóberman con el que ha posado en fotos recientes.

En una de sus historias, el colombiano apareció con una herida en la frente y las preguntas de sus fans no se hicieron esperar.

Aunque no dio detalles del ataque, el reguetonero contó que se trató de un incidente ocasionado por un susto.

"La triste realidad es que... Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Entonces, ahí ya saben, pa’ que aprendan.



Los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Tengan cuidado que a cualquiera le podría pasar", explicó el cantante urbano.

Sin mayor problema, Maluma ha seguido con sus actividades habituales, entre ellas la búsqueda de un artista que cante con él en Medellín, en el marco de su "Papi Juancho Tour 2022".

Maluma muestra las heridas en su rostro luego de que lo mordiera su perro. pic.twitter.com/ZjIY1o7NAq — Lo + viral (@VideosVirales69) February 20, 2022

Su más reciente publicación en Instagram, correspondiente al 18 de febrero, hace alusión a esta convocatoria para buscar talento.



"Buscamos el mejor artista de MEDELLIN para que cante conmigo en el concierto de #MedalloEnElMapa este 30 de Abril en el Estadio Atanasio Girardot!

Haz tu propia versión de "Cositas De La Usa" y súbela a tu Instagram con el tag #PonteEnElMapa. @mix89.9 , @dimeloking y yo escogeremos el ganador/ganadora que no solo cantará en el concierto pero también a quien le regalare la producción de su próxima canción y video. El ganador necesita ser de Medellín para participar.

Descarga la versión de #CositasDeLaUsa en maluma.online", se lee.

El próximo 10 de marzo, Maluma arrancará su "Papi Juancho Tour Europe 2022"; la primera fecha será en París.