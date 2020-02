Maluma aclara de una vez por todas si es gay o no

COLOMBIA.-A pesar de que Maluma ha evadido por mucho tiempo las dudas o ataques que han surgido con respecto a sus preferencias sexuales, esta vez el colombiano decidió poner un alto a todos los dimes y diretes en su contra.

Durante un video en el que charlaba con sus seguidores, el cantante de música urbana notó algunos comentarios con relación a este tema, y sin dudarlo replicó:

La gente es muy estúpida no, o sea, como dice que porque soy gay, dejen las huev*nadas, yo no soy gay, si fuera gay ya lo hubiera dicho”.

Y mostrando su molestia con relación a estas especulaciones, el intérprete de “Felices los 4” agregó: “o el que dijo que yo soy gay por qué no me presta a la novia un momentico para ver que tan gay (soy)… ¡ay hombre!, me hacen reír”.

De esta forma, Maluma ha puesto en claro sus preferencias sexuales, pues luego de su ruptura con la modelo Natalia Barulich, y que esta ahora se muestre muy cercana al futbolista Neymar Jr., se han vuelto a desatar los rumores sobre este tema.