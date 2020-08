Maldita lisiada: La frase que aún le da dólares a Itatí Cantoral

MÉXICO.- Sin duda el personaje de Soraya Montenegro es icónico en la carrera de la actriz mexicana, inclusive le ha traído participaciones especiales como en la serie estadounidense "Orange is the new black", un challenge y fama internacional.

Han pasado 25 años desde la transmisión de la telenovela mexicana "María la del Barrio" en donde Itatí Cantoral dio vida a Soraya Montenegro, y es que, a pesar de continuar trabajando en otros proyectos, hasta ahora siempre se ha vinculado a la famosa con su persona y su distintiva frase la "maldita lisiada".

A través de la cuenta de Univisión Famosos, la actriz Itatí Cantoral comentó que nunca pensó que el personaje de Soraya Montenegro sería el papel que le siga dejando dinero hasta ahora.

La actriz recuerda que cuando ella hizo el casting para la novela, iba por el personaje principal, el de María, entonces que le hayan dado a la villana de esta trama fue lo mejor que le haya pasado en su vida, ya que le ha dado éxito a nivel internacional.

A pesar de que la actriz no dijo cual era la suma exacta de su fortuna, la revista People With Money puso a Itatí Cantoral como la actriz mejor pagada del mundo, arrastrando la suma de 82 millones de dólares entre julio de 2019 y julio de 2020. Actualmente, la actriz mexicana posee un patrimonio de alrededor de 245 millones de dólares.