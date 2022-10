¡Maite Perroni llegará junto a Andrés Tovar al altar este domingo!

MÉXICO.- Maite Perroni se encuentra viviendo un cuento de hadas al lado de su prometido Andrés Tovar, puesto que se encuentra a punto de alcanzar su final feliz este domingo, cuando le dará el esperado "sí, acepto" en el altar.

No obstante, fue un gran trayecto el que tuvo que recorrer la actriz para lograr encontrar el amor verdadero, al haber pasado por dos compromisos anteriores y cancelarlos.

Uno de sus primeros romances estables fue con el productor Güido Laris, el director del musical del grupo RBD.

Dicha relación comenzó en el año 2006 y se manejó con gran discreción por la exintegrante de RBD, hasta que el año pasado Perroni hizo la gran revelación durante una entrevista con la periodista Lourdes Stephen.



A mí el matrimonio me daba igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa y dije 'no, no me caso'. A mí ya eso como que se me quitó. Me iba a casar y no me casé. Y no me arrepiento ni un segundo", dijo la estrella, quien terminó su relación con Güido en 2008.