Mads Mikkelsen revela por qué siempre lo eligen para interpretar a villanos

MARRUECOS.- Mads Mikkelsen, el actor danés conocido por sus interpretaciones en series y películas como Hannibal, James Bond y, más recientemente, en Indiana Jones, ofreció una masterclass durante el Festival de Cine de Marrakech. En ella, destacó cómo en el cine europeo a menudo es elegido como el héroe con defectos que lo humaniza, como se vio en su papel en "The Hunt", mientras que en Hollywood es seleccionado como un supervillano, como en "Casino Royale".

Según el actor, la razón por la que a menudo es elegido como supervillano en Hollywood es bastante simple:

Es el gracioso acento. Es tan simple como eso. Solía ser alemanes, luego británicos; luego los rusos, y luego, por alguna razón, se enamoraron del acento danés. Eso definitivamente es parte de ello.

Mikkelsen mencionó cómo los estadounidenses suelen intentar imitar el acento danés, pero él no se preocupa por diferenciar su acento, ya que en el cine danés no suelen clasificar a los personajes como completamente buenos o malos, sino más bien como complejos.

El actor recibió el premio honorífico Etoile d'Or del Festival de Cine de Marrakech, que incluyó una presentación de su película, "The Promised Land".

Durante la masterclass, Mikkelsen ofreció un consejo a una joven actriz que solicitó orientación sobre actuar en un idioma que no es su lengua materna:

He hecho bastantes películas en diferentes idiomas, ninguno de los cuales hablo o al menos no de manera fluida. El truco la primera vez que hice algo en inglés fue ensayarlo y ensayarlo, y luego, una vez que grabas la escena, eso es todo, se acabó. No pienses más en ello. Si hay errores, si la gente piensa, 'Dios mío, qué acento', que así sea. Eso es todo lo que pude hacer.

El actor aconsejó olvidar el idioma una vez en escena y concentrarse en la actuación. Destacó la importancia de que el director esté dispuesto a aceptar interpretaciones con acento, sugiriendo que si esperan un lenguaje perfecto, deberían buscar a otra persona. Además, señaló que incluso en el peor escenario, se puede corregir durante las sesiones de doblaje.

The Promised Land

Es la ultima pelicula de Mads Mikkelsen, es una de las favoritas a los premios Oscar de este año. Aquí te dejamos el tráiler y una breve sinopsis.

 

"The Promised Land" es un épico drama histórico dirigido por Nikolaj Arcel y basado en el libro "The Captain and Ann Barbara" de Ida Jessen. La película, protagonizada por Mads Mikkelsen, Amanda Collin y Simon Bennebjerg, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2023, compitiendo por el León de Oro. Además, fue elegida como la representante danesa para la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios de la Academia.