Madre de Kate del Castillo habla de supuesto infierno que vivió la actriz con Luis García

Ciudad de México.- Kate Trillo, madre de Kate del Castillo se expresó sobre lo que es ser madre de dos mujeres reconocidas en el medio.

Aunque reveló que uno de los momentos más tristes que la marcaron fue la separación de la actriz con Luis García.

Fue horrible porque la pobre disimulaba, iba a la casa, muy sonrientes y comíamos, y esto y el otro y muy contentos todos, se levantaban y se iban y yo por la ventana, me acuerdo perfecto, que él siempre iba caminando siempre enfrente y rápido, y ella atrás con la cabeza agachada. Yo decía ‘¿por qué camina así con Luis?, ¿por qué?’”

Relató Trillo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Situación complicada

Asegurando que no fue fácil enterarse de la complicada situación que vivía la intérprete en su matrimonio con el exfutbolista, doña Kate confesó parte de la presunta violencia que vivió la artista.

“Claro que hubo golpes, claro que hubo golpes, bueno yo no sé si sea metiche o no, ¿puedo decir algo?, sí, lo voy a decir, porque nunca lo he dicho, fíjense que en la casa donde vivía mi hija, todas las puertas estaban rotas, todas las pateaba Luis o las tronaba, y la pobre de Kate se escondía, se encerraba con llave y se sentaba en el piso llorando, esperando a ver qué hora se dormía o a qué hora rompía la puerta, y se aguantó como un año y medio”, relató al respecto.

Se separan

Kate del Castillo y Luis García Postigo contrajeron nupcias en 2001, pero tres años después se separaron en medio de acusaciones de violencia intrafamiliar.

“Fue un matrimonio en el spotlight (ojo público) ...éramos la pareja del año, el futbolista, la actriz y todo esto, y luego lo que vino fue muy vergonzoso, todo esto del abuso fue muy vergonzoso. Para mí era como estar entre una persona que amas y que estás ilusionada, porque me casé ilusionada”, contó Kate en una reciente entrevista con Pamela Cerdeira sobre el polémico tema.

E incluso manifestó que esta situación la alentó a cambiar de residencia. “Fue de las cosas que me empujó a venirme a otro país (Estados Unidos) porque tenía a la prensa encima de mí y era muy vergonzoso lo que estaba pasando”, relató en aquella ocasión.