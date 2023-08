Madre de Geraldine Bazán en contra de que Lupillo Rivera sea su yerno

Ciudad de México.- Lupillo Rivera recientemente expresó su gusto por Geraldine Bazán, por lo que muchos lo interpretaron como un posible enamoramiento, aunque la que parece no estar de acuerdo con el tema es la madre de la actriz.

Aunque Bazán negó tener algún vínculo con el cantante, la que no se quedó callada fue Rosalba Ortiz en su participación del programa La Mesa Caliente.

¡Ay, no, no, no! La verdad, yo creo que fue una broma de este muchacho, de este joven muy pícaro, pero no creo que vaya por ahí, ni se conocen. Pero bueno, yo creo que él lanzó unos piropos muy lindos para ella. ¡Qué bueno! Muchas gracias... pero cada quien en su lugar”

Dijo Ortiz.

Sin contemplaciones

Ante los cuestionamientos sobre si le gustaría que Lupillo fuera su yerno o lo qué necesitaría para ganarse el corazón de su hija, doña Rosalba no tuvo contemplaciones y expresó:

“No, no, no... Lupillo tiene su nicho de fans, de mujeres que lo buscan, pero yo creo que Geraldine está en otro canal y ahorita no quiere nada de eso”.

De esta manera, la mamá de Bazán dejó muy claro que, a pesar de no estar muy cercana a su famosa hija, siempre continuará velando por sus intereses.