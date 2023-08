¿Madonna odia "Like a Virgin"?: Cantantes que detestan sus propias canciones

Así como un espectador puede amar una canción en la adolescencia y escucharla como adulta y odiarla por completo por algo que no pudo ver cuando era más joven, los artistas y compositores también pasan por algo muy parecido cuando deciden recordar algunas de sus canciones más populares de su carrera.

Este el caso de, por ejemplo, Lady Gaga con su éxito "Telephone", en colaboración con Beyoncé, que a pesar de haberle conseguido reconocimiento mundial, la artista afirma que su creación fue tan estresante que le drenó todo su conexión emocional con la pista. Además, originalmente, Lady Gaga compuso la canción para Britney Spears.

Por otro lado, y uno de los más recientes, es Lorde con la canción que la catapultó a la fama. "Royals" fue considerada como una de las canciones más populares de 2013 e incluso la hizo merecedora de un premio Grammy. Aunque afirma estar agradecida por su éxito, confesó que no es una buena canción y que versiones mucho mejores hechas por otros artistas.

Al tener una carrera que se extiende por cuatro décadas, resulta creíble que con el pasar del tiempo Madonna haya cosechado cierto rechazo hacia sus éxitos como "Material Girl", "Holiday" e incluso su primer número uno "Like a Virgin", pues declaró que nunca volverá a cantar dicha canción a menos que le pagaran 30 millones de dólares.

Considerado por muchos como el verdadero himno nacional de Estados Unidos, "Party in the USA" de Miley Cyrus fue por mucho tiempo su canción más reconocida hasta la llegada de "We Can't Stop" o "Wrecking Ball"; no obstante, ha demostrado varias veces su rechazo a la canción por no tener ninguna conexión emocional con ella.

Por último, Ariana Grande es reconocida por comentar varias veces que hay ciertas canciones de su repertorio a las que les tiene poco cariño, pero existe una que ni incluso menciona y pretende que no existió. "Put Your Hearts Up" es considerado como el primer sencillo oficial de la cantante, aunque esta decide ignorarlo por la poca originalidad artística.