Madonna lo muestra ¡TODO! en transparencias

ESTADOS UNIDOS.- Este reciente fin de semana Madonna demostró que ‘‘aún lo tiene’’, a pesar de que está por cumplir 62 años, la estrella pone el ejemplo de que incluso a esa edad se puede mantener una envidiable figura.

La cantante acudió a su cuenta de Instagram el pasado sábado para compartir con sus seguidores una imagen de ella en la que se le ve completamente sus pechos, y es que lucía un sostén de transparencias, además de una tanga color negro.

‘‘Guardarropa actual.................. Y para aquellos de ustedes que se ofenden de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad de me importa un carajo ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase de 2020!’’, escribió la famosa.

Cabe señalar que hace unas semanas la cantante habría dado de qué hablar debido a que se dio a conocer que había dado positivo para anticuerpos del nuevo virus que atormenta al mundo entero.

No obstante, Madonna tuvo que aclarar después que no se encontraba enferma en ese momento, sino que lo estuvo en enero y ni siquiera se dio cuenta de que se trató de covid-19.