Madonna cancela presentación en París

Después de sufrir una caída durante su concierto en París como parte de su gira Madame X, la reina del pop ha dado a conocer que se cancela su presentación, desde que inició su gira ha presentado problema de lesiones y los médicos le han sugerido descanso.

La cantante estadounidense que se encuentra realizando su gira Madame X, se presentaría en el "Le Grande Rex", en París, los primeros días de marzo, hasta el 11; sin embargo, tras la caída que tuvo hace dos noches, esto le será imposible.

Madonna compartió a través de su cuenta de Instagram, lo acontecido:

"Aquí estoy - Carne y sangre. Si sólo las rodillas no se torcieron y el cartílago no se rasgó y nada dolió y las lágrimas nunca cayeron de nuestros ojos... Pero por desgracia lo hacen y gracias a Dios por este importante recordatorio de que somos humanos. Me caí hace dos noches en el escenario cuando una silla fue literalmente sacada de debajo de mí por error y aterricé en el piso con mi coxis" comentó.

Asimismo, compartió a sus seguidores que odia decepcionarlos, sin embargo, la fractura que sufrió le exige reposo, por ello agradece la comprensión de sus fans.

"Estuve en el programa anoche pero sólo porque odio decepcionar. Sin embargo, hoy incluso puedo ver que esta muñeca rota unida con cinta adhesiva y pegamento, necesita permanecer en la cama y descansar durante unos días para que pueda terminar el recorrido con una sonrisa en su rostro y de una sola pieza. ¡Gracias por tu comprensión París!, concluyó la intérprete de Papa Don't Preach.

Hace unos días, Madonna no pudo contener las lágrimas a causa del dolor que sufrió tras caerse de una silla. El accidente tuvo lugar durante su show Madame X celebrado en París. Uno de sus fans comunicó que incluso un bailarín tuvo que ayudarla a continuar el concierto.