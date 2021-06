Lynda revela los motivos que la alejaron de los medios por tantos años

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi tres años de no pisar los escenarios, la cantante Lynda regresa para enloquecer a su público de hace más de dos décadas y revela los motivos que la mantuvieron alejada de los medios de comunicación por tantos años.

Lynda es una cantante mexicana, que tuvo una carrera muy exitosa a finales de la década de 1990 y principios del 2000, y por cinco años fue una de las cantantes favoritas del público adolescente de esa época, así como de las más escuchadas en la radio.

Pero a pesar de eso, la cantante confesó en una entrevista que otorgó a “Sale el Sol” que no se sentía cómoda del todo, ya que sufre de ansiedad, lo que la terminó alejando de los escenarios.

Sufro de ansiedad. Entonces, todavía ayer tuve un ataque de pánico porque sabía que hoy tuve entrevista. Mis primeras entrevistas fue de 16, 18 años de no dar ni una”, dijo.

La cantante aseguró que siempre disfrutó el ser artista, subirse al escenario y cantar para su público, pero lo que más odiaba era dar entrevistas a los medios de comunicación porque entraba en pánico.

“Nunca me gustaron las entrevistas. Nunca las disfruté. Nunca me gustaron las fiestas. Nunca me gustó lo que estaba después arriba del escenario, o antes del escenario. Siempre tuve que trabajar un montón de manera personal para lidiar con eso y me toca hacer lo mismo en esta ocasión”, explicó.

La intérprete destacó que en la actualidad ha superado más esos miedos y se siente mejor en dar las entrevistas, pero los nervios que siente, no le resta la emoción que tiene al volver a cantar para sus fans en la gira que inicia el próximo diciembre.

¡La cantante #Lynda está de regreso como parte de los 90s Pop Tour! ¿Por qué se alejó de los escenarios y el espectáculo? Escucha lo que nos contó en #EXCLUSIVA con #PájarosEnElAlambre�� en #SaleElSol��: https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/nPER9W19Yq — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 2, 2021



FUE ARI BOROVOY QUIEN INSISTIÓ EN SU REGRESO

La intérprete de “Gira, que gira”, “Maldita Timidez” y “A Mil Por Hora”, destacó que fue Ari Borovoy quien siempre estuvo insistiendo que se integrara al “90’s Pop Tour”, hasta que logró convencerla, realizando sus primera actuaciones en 2018.

La periodista de espectáculos, Joanna Vega-Biestro, comentó en el matutino de Imagen Televisión que en los tiempos en que Lynda estaba en la cúspide, se dijo que padecía de trastornos alimenticios y esa había sido una de las causas de las que se había alejado de los escenarios.