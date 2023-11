Lyn May arremete contra Peso Pluma: "No sabe cantar ni bailar"

Hermosillo, Sonora.- Anteriormente Lyn May ha criticado a Peso Pulma, pero ahora ha sosteniendo que carece de habilidades en canto y baile, además de mostrar falta de respeto hacia los medios de comunicación.

“Peso Pluma, no seas cabr*n. Qué cabr*n Peso Pluma, ¿verdad? Pero si nada más alza la patita así. No sabe ni bailar. No canta, no baila, no nada. A ver, yo no le entiendo lo que dice, ¿ustedes sí? Es que no es artista él, ¿qué es?