Lupita Jones despidió a su novio tras insultar ex reinas

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupita Jones sigue en el ojo del huracán por la polémica con Sofía Aragón, actual Miss México, quien la denunció por no haber pagado sus gastos en su preparación para Miss Universo 2019.

La directora de Mexicana Universal publicó un polémico video en vivo donde despotrica contra todas las reinas que han despotricado en su contra.

Aunque el material fue eliminado, continúa metiéndola en problemas, pues ahí se escucha la voz de Marcos Bautista, pareja de Lupita Jones que formaba parte de su equipo de trabajo, llamando “g*lfas” a las jóvenes.

A través de “Suelta la Sopa”, la ex modelo dio a conocer que tuvo que tomar medidas ante esta situación, por lo que tuvo que despedir a su novio de sus funciones laborales.

Desafortunadamente también se dejó llevar por la ira, fue un comentario totalmente fuera del lugar. Le pedí que se fuera, le dije que lo mejor era que no estuviera aquí y que pues ya después hablaríamos sobre este asunto”, dijo Lupita.

Admitió que la forma en que actuó no fue la correcta, calificando aquello como uno de los peores episodios de su vida.

“Definitivamente, ninguno de los dos actuamos correctamente, pero pues sí, esa palabra estuvo completamente fuera de lugar”, confesó.

“No fue solamente lo que haya dicho esta chica, sino que ya he venido cargando con muchos ataques, mucha violencia, mucha agresión hacia mi persona por un grupo de ex participantes de concursos de belleza. Todo eso como que me colmó el plato. Este tipo de acciones por parte de ellas pues tampoco habla muy bien, porque están desconociendo las cosas buenas, que sí las hubo”, aseguró.

Y respecto a Sofía, no cree que las cosas puedan llegar a una conciliación pronto, pues las cosas escalaron a un punto en que un diálogo no resolverá todo.

“Siguen con esta campaña de unión entre exreinas para seguir lastimando el nombre de Lupita Jones, entonces veo que de parte de ella no existe esa disposición para decir: ‘Vamos a hablar, vamos a cambiar este asunto’”, sentenció.