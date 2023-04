Lupillo Rivera incursiona en el negocio de la cannabis

Ciudad de México.- En un inicio fue por problemas de salud, pero ahora Lupillo Rivera ha decidido incursionar en los negocios con la cannabis.

El cantante narró que todo comenzó con un padecimiento en la rodilla que lo llevó a probar la sustancia de forma medicinal y conocer sus beneficios.

Eso lo inspiró a entrar de lleno en la industria de forma profesional.

Nosotros tuvimos que aprender lo que era el cannabis por el uso medicinal, hay mucha gente que confunde las cosas, que todavía no tiene en la mente abierta por no saber y no estudiar lo que es el cannabis, y el cannabis viene siendo una medicina”, explicó el hermano de Jenni Rivera en el programa Despierta América.

Lupillo descarta que sean negocios ilícitos

Posteriormente, Lupillo recalcó que no busca adentrarse en negocios ilícitos. “Obvio, hay jóvenes y otras personas que lo usan para ellos sentir otra cosa, pero en realidad, yo tuve una rodilla muy mala y me daban pastillas para quitarme el dolor, y la pastilla me estaba dañando el hígado, entonces el mismo doctor me recomendó fumar cannabis o tomar gotas de cannabis, y fue cuando me metí de lleno”, agregó.

Debido a que ahora cuenta con todo el conocimiento sobre el tema, es que el llamado “Toro del Corrido” aprovechó las cámaras para lanzar una gran invitación a sus colegas. “Ahorita ya estamos en este negocio y ofreciendo a los artistas que quieran tener su propia línea de todo ese rollo, nosotros les podemos ayudar con eso”, destacó.

Finalmente, el intérprete de 51 años explicó que será en los próximos meses cuando arranque de lleno con este proyecto en California. “Todo arranca en este verano, todo el papeleo lo estamos haciendo ahorita”, puntualizó.

