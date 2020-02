Lupillo Rivera: Un hijo que resultó no serlo, motivó el divorció de su primera esposa

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupillo Rivera mantuvo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para Imagen Entretenimiento en donde habló de sus hijas y de su primera esposa, María, a quien aseguró haber amado bastante.

El cantante además se sinceró respecto al motivo de su divorcio con María, a quien le fue infiel e incluso ‘‘habría tenido un hijo’’ fuera del matrimonio.

‘‘Después surgió de que tuve un hijo fuera del matrimonio que después salió mentira que no era mi hijo él, pero pues causó la separación, causó el divorcio, y pues a mi me dolió mucho porque no se merecía eso’’, expresó Lupillo.

‘‘El Toro del corrido’’ señaló que mantuvo a quien creyó que era su hijo por 18 largos años. Aseguró que lo quiere y lo extraña.

El intérprete contó que de un principio no quiso averiguar si realmente era su hijo por "no hacer el asunto más grande" y que prefirió quedarse callado.

"Después al tiempo me voy dando cuenta que no llevamos la misma sangre", comentó.