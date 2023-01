Luisito Comunica rentó un auto lujoso y lo daña; tuvo que pagar una multa en Dubai

Tijuana, Baja California.- ¡Espérate Babo, ahora vamos con Luisito Comunica!, el creador de contenido compartió en sus redes aquella vez que rentó un automóvil marca Lamborghini Aventador sin imaginar que lo dañaría y hasta con una deuda terminaría.

Aunque esto ocurrió hace dos años, este hecho se volvió tendencia este 17 de enero en las redes sociales. Los usuarios recordaron cuando el youtuber pagó un depósito de 6 mil dólares por un carro en caso de dañar el carro en Dubai.

El conocido como "Rey Palomo" confesó que se pasó mal un tope cuando estaba manejando el carro lujoso, pero aunque consideró "si sonó feo" no contempló que le harían pagar $30 mil dólares por las reparaciones.

El coche no tiene un solo rayón, está perfecto. Y la verdad no se me hizo un acontecimiento por el cuál yo tuviera que llamar a la policía. Entonces seguimos el camino, todo chido, todo cool"