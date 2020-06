¿Luis Miguel felicitó a su hija Michelle? Así contesta Stephanie Salas

Stephanie Salas se mostró como toda madre orgullosa al hablar de Michelle Salas, quien recientemente festejó su cumpleaños número 31 en Estados Unidos.

Aunque se dijo feliz de poder celebrar esta fecha tan especial con su primogénita, la actitud de la cantante cambió radicalmente durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol, luego de ser cuestionada sobre si Luís Miguel había felicitado a su también hija Michelle.

Visiblemente incómoda por la consulta sobre su ex, Stephanie dijo: “yo por qué tendría que saber eso, ahora sí que ya estamos en el… no de verdad, ahora eso yo lo respeto y no es algo que me corresponde a mí”.

Por último, la también actriz dijo no tener conocimiento sobre sí Michelle ya hizo las paces con Frida Sofía, luego de que la hija de la Guzmán mostrara interés por las fotos de su sobrina a pesar de las diferencias que sostuvo con ella meses atrás.

“Vi que pasó toda esa situación (del acercamiento), pero no tuve tiempo de estar en eso la verdad, de estar siguiendo esa nota, ya les corresponde a ellas (arreglar sus diferencias)”, remató.