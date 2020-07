Luis Miguel a dueto con Michael Jackson se ha vuelto tendencia en México

ESTADS UNIDOS.- En la serie de Luis Miguel de Netflix, en donde es interpretado por Diego Boneta, vimos cómo el ‘’Sol de México’’ tenía ansias de cantar un dueto con Michael Jackson, pero al final de cuentas las cosas no saldrían como él quería.

En 1987, cuando era tan sólo un joven, “Micky” le advirtió a su manager que de no grabar un dueto con ‘’El Rey del Pop’’ no filmaría una tercera película. Y es que el famoso era un gran seguidor de la música de Jackson, por lo que no se daría por vencido fácilmente. Fue por eso que buscaron concretar un dueto con el promotor de Michael en América Latina, el argentino Hugo López.

Lamentablemente, este deseo al parecer nunca se haría realidad. De igual forma el cantante terminaría por grabar, en 1990, la canción Será que no me amas; un cover de la canción Blame it On The Boogie popularizada por los hermanos Jackson.

Sin embargo, la noche del pasado martes, la cuenta oficial de Luis Miguel en Twitter, compartió una grabación con un link a YouTube para escuchar la canción completa. Se trata de las voces de ambos cantando la canción Smile.

"Hice éste pequeño montaje con dos artistas que para mí destacan sobre el resto... son mis favoritos y espero que disfruteis de la canción igual que yo... El montaje de audio lo hice con Adobe Audition 3.0, el de foto con photoshop, os los recomiendo... un abrazo" escribió un fanáticos de ambos cantantes en su canal.

Aunque se trata de un ‘Fan-Made’, esto podría darnos un poco de idea de cómo se habrían escuchado los cantantes juntos de haber concretado un dueto.