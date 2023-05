Luis Gerardo Méndez, de luto por la muerte de su abuelo

Queretaro, Qro.- El actor mexicano Luis Gerardo Méndez, anunció en su cuenta de Instagram, la triste noticia del fallecimiento de su abuelo a los 93 años.

El protagonista de la exitosa serie ‘Club de Cuervos’, no suele subir demasiado contenido personal en sus redes, pero esta vez fue la excepción, pues subió una fotografía con su abuelo, dejando en claro la muerte de su ser querido.

Luis Gerardo, compartió la noticia con un mensaje que enterneció a todos sus seguidores, quiénes le dejaron muestras de apoyo y condolencias hacía el actor.

‘93 años de ser un rockstar. Hombre de campo, de cebada y de historias. Padre ejemplar de 13 y abuelo de un chingo. Me enseñaste a siempre buscar la solución pacífica y a pelar una tuna. Siempre te interesó mi viaje y mi búsqueda. Buen viaje abuelo Tito. No me quedé con ganas de preguntarte nada y por eso sonrío’, escribió.

Ante la noticia, algunos famosos no tardaron en brindarle condolencias con mensajes de apoyo

‘Que vuele alto, abrazo fuerte amigo’, ‘Te abrazo querido, se ve que fue un hombre increíble’ y ‘Abrazo fuerte, llalleta’, son algunos de los mensajes que podemos ver en la publicación del actor.

Sin duda, el actor esta pasando por un fuerte momento, pues era muy allegado a su abuelo, situación que posiblemente lo hará convertirse en una mejor persona y que sin duda regresará más fuerte a enfrentar sus proyectos personales.