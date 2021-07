Luis Arturo pone el pop urbano a Luis Miguel

HERMOSILLO.- Luis Arturo defiende a capa y espada que el romanticismo no debe estar peleado con el pop urbano, y eso lo comprobó con el lanzamiento de “Dos Enamorados”, un cover de Luis Miguel adaptado a este género musical.

Es un género que me gusta demasiado, es una combinación de pop con reguetón y es increíble, porque gracias al cover de ‘Dos Enamorados’, de la mano de un cantante como Luis Miguel, demostré que este estilo de música no necesariamente debe tener letras grotescas”, dijo Luis Arturo para EL IMPARCIAL.

El joven originario de Ensenada celebró que, tras varios meses de preparación, el tema ya está disponible en plataformas digitales, y ha tenido muy buena respuesta por parte de sus seguidores.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“He tenido muy buenos comentarios positivos, cada rato nos felicitan por el trabajo. Y me motiva a seguir, porque el hecho de que feliciten por eso es algo”, contó.

DEBUTA COMO ACTOR EN “VENCER EL PASADO”

Luis Arturo no sólo vive su sueño en la música, sino que, gracias a una invitación por parte de Televisa, ahora debuta como actor en la nueva telenovela “Vencer el pasado”.

“Mi personaje se llama Iñaki, es un bully que se burla de la protagonista. Su papá subió un video explicito y bueno, me preparé mucho para este personaje. Es alguien que nunca he interpretado, y no se parece en nada a mí, pero todo salió todo muy bien”, reveló.

Lo que sí, a pesar de esta oportunidad en la actuación, no quita el dedo del renglón con la música, pues acaba de lanzar el cover “Aire” de Pedro Marín.