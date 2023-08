Luis Ángel 'el Flaco' vuelve al escenario con emotiva canción dedicada a su hija fallecida

Hermosillo, Sonora. - En un emotivo y desgarrador concierto, el reconocido cantante Luis Ángel, mejor conocido como 'El Flaco', rompió en llanto al recordar a su hija María Fernanda, quien recientemente perdió la vida en un trágico accidente mientras disfrutaba del mar. Con el corazón destrozado pero decidido a continuar con sus compromisos, el artista se presentó en el escenario luego de enfrentar el dolor más profundo que puede sufrir un padre.

La noticia de la muerte de María Fernanda dejó a la familia en un profundo luto y conmoción. Luis Ángel emitió un comunicado a través del cual compartió la devastadora noticia con sus seguidores y pidió respeto por el duelo que embarga a su familia. El repentino fallecimiento ocurrió mientras el cantante estaba en medio de una gira en Estados Unidos, y a pesar de su dolor, Luis Ángel decidió regresar a los escenarios para honrar su compromiso profesional.

En un escenario cargado de emotividad, Luis Ángel habló abiertamente sobre la pérdida de su hija y la profunda tristeza que lo ha invadido. Entre lágrimas, admitió que el dolor que siente es incomparable y que no se lo desea a nadie.

"No entendía el dicho porque no me había pasado nada tan c*brón como lo que me acaba de suceder", expresó mientras buscaba consuelo en un trago de una botella.