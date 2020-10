Lucía Méndez se dice insegura de vacunarse contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucía Méndez confesó su preocupación al ser cuestionada por la salida de la vacuna contra el coronavirus, pues teme los efectos negativos que esta medida sanitaria le pueda provocar.

“Ay mano, no sé, primero voy a probar a ver cómo les va… y me pondría la rusa, siento que la rusa me llama la atención, pero dejaría un poquito a ver qué pasa cuando se la pone alguien, no me vaya a dar el patatus”, confesó en entrevista para el programa Sale el Sol.

De la misma manera, la cantante y actriz se manifestó a favor de Paty Navidad y Miguel Bosé, asegurando que sus colegas tienen sus motivos para pensar de esa forma y los respeta.

“Quién sabe, ellos tienen razón en estar diciendo, quizás piensan que es… no sé, algo planeado, porque todo mundo lo dice, y me atrevo a decirlo, algo planeado del mundo, que no sé qué, pero de que existe definitivamente la pandemia, existe, de que existe el Covid-19, existe. De que se mueren, sí se mueren, de que es algo que no entiendes por qué duró tanto, tampoco lo entiendes”, manifestó.

Como se recordará, hace unos meses La Méndez también entró en controversia por este tema, luego de contar que presuntamente algunos de sus conocidos se curaron al ingerir dosis de “dióxido de cloro” para combatir esta enfermedad.