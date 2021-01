Lucía Méndez revela el terrible engaño que le hizo Luis Miguel y por el cual pudo haber ido a la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.-Lucía Méndez reveló a Yordí Rosado su romance con Luis Miguel y comentó que pudo ir a la cárcel por eso.

La actriz contó que "El Sol" le tocó a su puerta en un hotel en Miami y le dijo que estaba muy triste porque no sabía nada de su mamá.

"Estaba en un festival en Miami y como a la una de la mañana llegó y me tocó la puerta, y le dije ¿qué pasó? Yo estaba de pijama y con los pelos parados y él de traje y con una botella en la mano", señaló.

Agregó:

"Para no hacerte el cuento largo, me contó muchas cosas, pero no pasó nada, porque yo lo veía como un chavito, él tenía 20 y yo 30, y dije no, qué flojera. Total se fue ".

Lucía dice que posteriormente la comenzó a buscar y a pretender.

"Era muy espléndido. Me daba regalos y entonces ya llegó un momento en el que sí caí y anduvimos como tres meses y yo me sentía rara por el tema de la edad".

Y es que, según la actriz, dice que Luis Miguel la engañó porque en realidad él tenía 17 y no 20 como le había comentado en un principio.

"Me engañó, él me engañó. Entonces terminó. Yo puede haber ido a la cárcel por eso. Y claro que había mucha atracción y tal", afirmó.

Por otro lado, la cantante dice que era excelente besador y que "esos momentos que pasó con él son de los mejores que ha tenido".

Por último, recordó que ella no se enamoró tanto de él porque consideró que no era correcto.