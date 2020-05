Lucero se divirtió con Luis Miguel al grabar "Todo el amor del mundo"

Como parte de su podcast "Mucho que Contar", Lucero contó a sus seguidores la experiencia al grabar junto a Luis Miguel la canción "Todo el Amor del Mundo", tema oficial de la película "Fiebre de Amor".

Lucero explicó cómo fue el proceso para que la canción pudiera usarse en la famosa cinta.

"Había necesidad de grabar las canciones en el estudio para después poderlas usar durante la filmación en el rodaje de la película".

Luis Rey fue el encargado de componer los temas "Siempre Te Seguiré" y "Todo el Amor del Mundo", las cuales fueron del agrado de la cantante de 50 años, por lo que las interpretó en varios de sus conciertos.

"En una época la canté en los shows también, cuando estaba más chavilla y era súper representativa de nuestra película".

En cuanto a su trabajo junto a El Sol, Lucero mencionó que fue un momento que disfrutó a pesar de que no se sintió segura puesto que todavía estaba chica.

"Sobre todo a esas edades como que te da pena, ¿no?. Como que todo te da vergüenza".

A pesar de tener un poco de problemas técnicos, la conexión que se dio entre ellos fue muy buena.

"Había un problema que había que solucionar, entonces hubo que grabarla por separado. Así que hubiera podido ser así pues cada quien en su estudio, pero no, estábamos ahí. Yo me salí a la parte cuando no me tocaba cantar para que él grabara y viceversa. Fue súper divertido".