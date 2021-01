Lucero reveló que no le gustan los hombres más jóvenes que ella

CIUDAD DE MÉXICO.- Los que han seguido la carrera de Lucero, saben que desde niña siempre fue muy bien portada y nunca se le conoció algún novio, ya que su mamá siempre estuvo a su lado cuidándola de que no fuera a caer en la redes de algún mal hombre.

Las relaciones sentimentales que hasta hoy se le conocen a la cantante de 51 años de edad, es la que tuvo con Manuel Mijares, con quien estuvo casada 14 años, y Michel Kuri, su pareja actual, y ambos galanes tienen 62 años, lo que significa que le llevan once años.

Eso da por entendido que el gusto por los hombres de Lucero sí es de los hombres mayores y así lo dejó en claro en una entrevista que la estrella de “Soy Tu Dueña” otorgó para un medio de comunicación, pero dio a entender que podría hacer una excepción.

A mí no me gustan más jovencitos que yo, todavía no. Cuando te vas volviendo más grande te comienzan a gustar más jóvenes. Si hay algún joven que se apunte…", externó la actriz.