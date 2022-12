Lucero cumple 25 años con Teletón

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero este fin de semana cumple 25 años de brindar su servicio en el Teletón en México y ha sido una de las imágenes principales del proyecto que ha ayudado a miles de niños del país.



Fue el portal de TVNotas que compartió una entrevista exclusiva donde la cantante relató que participar en el Teletón le ha brindado experiencias y lecciones de vida que le han enseñado cada una de las historias.



Lucero reveló que hace 25 años la invitaron a participar, la escuela de Don Francisco que hacía en Chile, después de esto fue cuando le llamaron para que fuera conductora del proyecto.



Sin embargo para la presentadora en un inicio el Teletón no fue nada fácil, debido a que tenía que hablar de las historias tan dolorosas de los pacientes pero había muchas personas que preferían no ver la realidad.









Y para mí siempre ha sido muy emotivo. Algunas personas criticaron que llorara en las transmisiones, decían 'Lucero ya está llorando para pedir dinero', pero yo no lloraba para pedir dinero, yo lo hacía por la emoción de conocer los casos" comentó Lucero para TVNotas.





Sin embargo Lucero agradece que cada años más medios se han unido a este proyecto, donde han tenido que convencer a la gente de la importancia de poder llegar a la meta.





¿Lucero formara parte del equipo de conductores?







En esta ocasión Lucero no podrá estar presente pero dejó en claro que haría llegar su donativo e invitó a todos sus fanáticos que se unieran a esta buena causa para poder ayudar a más familias.

"Este año no estaré presente en el estudio cantando o conduciendo pero por supuesto que daré mi donativo porque es una causa en la que creó y que me consta que no hay trampas, prueba de ello son los CRITS que han ayudado a miles de familias. No hay trampas, yo nunca cobré un solo centavo