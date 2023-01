Lucero aparece sin filtros y sin maquillaje 

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero cuenta con una larga trayectoria en el medio artístico donde logró destacar desde su infancia en telenovelas y películas, pero también con su voz en la musica.

La actriz se ha caracterizado por su belleza y carisma frente a las cámaras y actualmente es una de las más activas en sus redes sociales, donde ha logrado tener más de 4 millones de seguidores.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que compartió un video en el que apaeció sin filtro y maquillaje luciendo espectacular, seguramente sus seguidores se quedaron boquiabiertos con su belleza

La artista relató frente a la cámara reveló que a pesar de que cuida su comida, desde las primeras horas, comenzó a sentir los ojos muy hinchados y hasta pesados.

No les pasa que a veces aunque no comieron nada salado la noche anterior, les amanecen los ojos hinchados, yo llevo todo el día como si tuviera sueño” se puede leer en la publicación.

Sin embargo Lucero se dejó ver preocupada por sentir los ojos de esa manera, al parecer no le había pasado antes, pero confesó que posiblemente haya sido el que durmiera muy poco.

Hay que recordar que actualmente la cantante se encuentra de gira musical con su ex esposo Mijares con quien mantiene una buena relación también por el bien de sus dos hijos.

¿Por qué Lucero no volverá a las telenovelas?

Aunque se ha hecho de gran éxito con algunos proyectos de renombre, la artista contó para el programa Hoy la razón por la que sigue alejada de la televisión.



"No hay ningún hilo negro que descubrir. Simplemente un proyecto que me atrape, que me enamore, porque es un tema meterte a las grabaciones, de volver a los foros” comentó.