Lucero: ''Me gustaría hacer algo más conservador''

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero mantuvo un importante camino en el mundo de las telenovelas mexicanas. sin embargo, lleva alrededor de 7 años alejada de la industria, algo que podría cambiar próximamente.

La también conocida como “La novia de América” confesó que tuvo algunas pláticas con Televisa para formar parte del proyecto ‘Fábrica de sueños’, el cual trata de la realización de remakes cortos, aproximadamente con un contenido de 25 capítulos, de las telenovelas más emblemáticas que ha tenido Televisa, según informa Turquesa News.

“Tuve algunas pláticas acerca de algunas de estas historias que están haciendo nuevamente, como estas versiones nuevas, pero en este momento no hay nada concreto”, señaló.

Cabe agregar que la actriz tiene ciertas condiciones para regresar, pues aseguró que no está dispuesta a hacer escenas de desnudos, debido a que no va con su reputación.

“He visto algunas escenas que me agobian un poco y a mí me gustaría siempre conservar un poco más mi línea, respeto muchísimo el trabajo que hacen todos pero yo en mi caso, por mi línea lo que yo he hecho, me gustaría hacer algo más conservador dentro de que bueno son temas fuertes y todo”, afirmó según el portal.