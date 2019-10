Louis Tomlinson debutará próximamente en solitario

Louis Tomlinson ha anunciado que la espera de su álbum debut pronto llegará a su fin. El músico ha estado trabajando en el proyecto durante bastante tiempo, y será el último miembro de One Direction en convertirse en artista en solitario. Los ex miembros Niall Horan, Harry Styles y Zayn Malik hicieron su debut en solitario en los últimos años desde su separación en 2016.

Louis recurrió a sus cuentas de redes sociales para informar a los fanáticos que Walls estaría disponible en todo el mundo el 31 de enero del próximo año. "Estoy realmente aliviado de estar finalmente aquí", compartió Louis con los fanáticos. "Muchas gracias a todos por su paciencia. ¡Salud!"

En marzo, los fanáticos probaron su poder en solitario cuando lanzó la canción y el video de su sencillo "Two of Us", que fue un homenaje a su madre Johannah Deakin, quien falleció en 2016 después de una larga batalla contra la leucemia.

Louis ha tenido un sorprendente y tumultuoso último año por decir lo menos. En 2016, tuvo un hijo llamado Freddie con novia en ese momento Briana Jungwirth. A principios de este año, su hermana de 18 años murió de una sobredosis accidental.

Parece que el cantante pop convirtió su dolor y alegría en arte que los fanáticos podrán escuchar muy pronto.