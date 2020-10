Los increíbles resultados de Eduin Caz tras aceptar reto fit

TIJUANA, B.C.- Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, dejó el alcohol y la parranda para someterse a un régimen alimenticio que lo ha llevado a bajar hasta ahora diez kilos.

“Para mi adaptarme a este estilo de vida la verdad es difícil, más no imposible”, consideró Caz.

Beto Sierra, el entrenador de los gruperos, ha logrado que el líder de la agrupación tijuanense, en 25 días de 30 que tiene el reto, cambie hábitos alimenticios.

Sin perder la alegría que lo caracteriza, el intérprete de “El roto”, ha mostrado durante este tiempo a través de su Instagram constancia y disciplina, aguantando antojos.

“La neta no pensé llegar tan lejos. Pero me encuentro concentrado y motivado ya en esta última semana. Les quiero y me quiero demostrar que todo podemos tener un cambio con solo tener fuerza de voluntad”, destacó Caz en su cuenta.

Invita a otros gruperos

Así como han tenido sus buenas bohemias, Caz invito a Luis Alfonso Partida “El Yaki”, Luis Ángel “El Flaco” y otros más a sumarse a esta forma de vida y cuidar de su salud.

Así que también andan rondando ya los gimnasios donde, por cierto, Pancho Barraza ya tiene años siguiendo un régimen sano.