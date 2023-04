Los hijos de Shakira le ponen una condición a Piqué para que pueda visitarlos en Miami

ESTADOS UNIDOS.- Después de superar mucho obstáculos, Shakira obtuvo la custodia de sus hijos para mudarse juntos a Miami, donde ya han comenzado una nueva etapa.

Distintos medios afirmaron recientemente que Milan y Sasha ingresaron a una escuela de prestigio donde van muchos hijos de famosos. Por su parte, la cantante ha pedido en redes que respeten la privacidad de sus hijos, pues han vivido un año muy difícil.

Se dice que por el acuerdo que estableció la expareja, Gerard Piqué podrá ir a visitarlos una vez al mes durante 10 días, y que incluso ya está planeando su primer viaje a Miami.

¿Qué condición le pusieron sus hijos?

Sin embargo, el papparazi Jordi Martin, quien ha seguido el caso por mucho tiempo, reveló que los hijos de Shakira le pusieron una condición a su padre para que pueda visitarlos, y es que vaya sin Clara Chía.

"Una condición que los chicos le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia".

"Los nenes no quieren ni ver a Clara, los nenes le han dicho a su padre 'no queremos conocerla': 'Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella'", dijo el periodista.

Jordi Martin también comentó que la razón por la que los niños están “volcados” con su mamá es porque vieron lo mal que la pasó durante todo el proceso en España.