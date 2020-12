Los desaciertos de la última trilogía de Star Wars

La carta que fans mexicanos de Star Wars colocaron en change.org para que los estudios Disney descanonicen la última trilogía de la saga espacial, sólo es una muestra de que la entrega fílmica no gustó del todo.

Desde el estreno del Episodio VII: el despertar de la fuerza en el 2015, las críticas llovieron por considerarse que manejaba una estructura similar que la primera cinta de la historia, "Una nueva esperanza", a fines de los setentas.

Presentamos algunas de las cosas que, en lo general, no agradaron a los fieles de Star Wars, quienes en un inicio rechazaron que la empresa del ratón Mickey se apropiara de la franquicia.

--Muerte de Han Solo

El más carismático contrabandista de la galaxia, convertido en general de los rebeldes, sólo apareció en algunas secuencias del Episodio 7, para luego morir a manos de su hijo. Si la gente se emocionaba con el trailer donde se mostraba "Han Solo", "Chewbacca" y el "Halcón Milenario", salía de la sala sin creer que se había ido uno de los pilares de la leyenda starwarniana.

--Princesa Leia voladora

Cuando por un ataque "Leia Organa" sale expulsada de la nave al espacio y las lágrimas comenzaban a aflorar entre los espectadores, un milagro "Jedi" hizo su labor. Entre escombros, la líder de la rebeldía extiende su brazo derecho y como una especie de "Mary Poppins" vuela de regreso a la nave para ser auxiliada. De inmediato le ponen oxígeno y recuestan en una cama.

--Luke envejecido

¿Dónde quedó el guerrero legendario que se supone era? Envejecido, derrotado, sin ganas de nada, decepcionó a todos los que conocieron a "Luke Skywalker" como alguien que acababa con el imperio en la trilogía original, poniéndole cara incluso al poderoso emperador. Muchos indicaron que no era congruente con lo visto hace tres décadas.

--Con esa familia, quién necesita enemigos

Desde el 2015 los fans gastaron decenas de teclas para elucubrar sobre el origen de "Rey", la chica que apuntaba a ser la heroína de la saga. ¿Hija de quién?, ¿acaso personas dedicados a la chatarra tenían un poder desconocido en la galaxia? La verdad se devela en el Episodio IX en el que se dice que es nieta del malvado "Palpatine", el "Sith" maestro de "Darth Vader". Muy forzado, fue la percepción de varios.

--¿Amor de verdad?

El "no, no, no" escuchado en varios videos clandestinos de fans alrededor del mundo es contundente. En las escenas finales del Episodio IX, tras una dura batalla, la heroína "Rey" se da cuenta que realmente ama al villano "Kylo Ren", quien instantes antes acababa de ayudarle. Segundos después él muere y en la escena siguiente, ella como si nada.