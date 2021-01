"Los Simpson"rinden homenaje a "Mi vecino Totoro", de Hayao Miyazaki

REDACCIÓN.- La familia amarilla más famosa del mundo, "The Simpsons", rinde tributo una vez más a Studio Ghibi. En el último episodio emitido en Estados Unidos, “The Dad-Feelings Limited”, la icónica serie de animación lanza un guiño a Mi vecino Totoro, una de las películas más aplaudidas de la factoría y uno de los trabajos imprescindibles de Hayao Miyazaki.

El episodio muestra a Homero y Marge haciéndose amigos del dueño de la tienda de cómics y de su esposa, Kumiko, una mujer japonesa que es también mangaka (autora de mangas). El capítulo ahonda en las diferencias de un matrimonio con hijos o sin hijos. En una secuencia, puede verse cómo un matrimonio sin hijo puede hacer una maratón de películas de Miyazaki y es ahí donde aparece Totoro.

Homero se ve sumergido por ebriedad en una aventura en el barrio chino, lo que lo hace ver visiones con anime de Hayao Miyazaki.

No es la primera vez que Los Simpson rinden tributo a Ghibli. Ya lo hizo en 2014, en el episodio de introducción de, precisamente, Kimiko, “Married to the Blob”. La joven se enamoraba con el dueño de la tienda de cómics, algo que no aprobaba su padre.

Por eso, en este capítulo, Homero invitaba al padre de Kumiko a tomar algo en un bar y, tras emborracharse, tienen visiones en las que aparecen varios personajes de la serie convertidos en protagonistas de las películas del estudio, como"El viaje de Chihiro", "La princesa Mononoke" o "Kiki, la aprendiz de bruja".

Un guiño a la factoría que coincide con el 80 cumpleaños del aclamado cineasta, que fue el pasado 5 de enero, dos días después de la emisión del episodio. El director está produciendo su siguiente largometraje, 'Kimi-tachi wa Dô Ikiru ka', cuya fecha de estreno está aún sin concretar.

Según comentó el productor de Ghibli, Toshio Suzuki, a Entertainment Weekly en mayo de 2020, el realizador había completado 36 minutos del filme tras tres años de producción. Suzuki agregó que esperaba que la cinta estuviese lista para estrenarse en salas de cine en 2023.