Los Globos de Oro hacen historia al nominar a tres mujeres directoras

ESTADOS UNIDOS.- Después de recibir mala prensa por excluir a las mujeres de la categoría de Mejor Director durante los últimos seis años, los Globos de Oro 2021 hicieron historia al nominar, no a una, ni a dos, sino a tres mujeres para la categoría Mejor Director.

Chloe Zhao por "Nomadland , Emerald Fennell por“ Promising Young Woman" y Regina King por“ One Night in Miami ”, competirán contra David Fincher por "Mank" y Aaron Sorkin por "The Trial of the Chicago 7."

Es la primera vez en la historia que más de una mujer ha sido reconocida en la categoría de Mejor Director en los Globos de Oro.

Antes de este año, las mujeres solo habían sido nominadas siete veces en distintas ternas desde que se celebró la primera ceremonia en 1944: Barbra Streisand (en 1984 por "Yentl" y en 1991 por "El príncipe de las mareas"), Jane Campion (en 1994 por " El piano ”), Sofia Coppola (en 2004 por“ Lost in Translation ”), Kathryn Bigelow (en 2010 por“ The Hurt Locker ”y 2013 por“ Zero Dark Thirty ”); y Ava DuVernay (en 2015 para “Selma”).

Fue en 2018 que Natalie Portman se quejó en plena ceremonia sobre la poca representación de las mujeres directoras en los Globos de Oro. Esto lo hizo al presentar a los nominados a dicha categoría.

Aquí están los nominados exclusivamente masculinos”, dijo Natalie en la entrega de 2018.

En Hollywood, las cineastas todavía tienen muy poca representación. Sólo el 16% de los cineastas que trabajaron en las 100 películas más taquilleras en 2020 fueron mujeres, lo que fue una ligera mejora del 12% en 2019 y el 4% en 2018.

La nominación de Zhao por "Nomandland", un western arrollador protagonizado por Frances McDormand, la convierte en la primera mujer de ascendencia asiática en ser nominada a mejor directora. El guiño de King a "One Night in Miami", que sigue a una reunión ficticia de cuatro leyendas, la convierte en la segunda mujer afroamericana nominada (después de DuVernay).

Streisand es la única mujer que ha ganado el Globo de Oro al Mejor Director.